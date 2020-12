Alba hofft auf richtige Schlüsse: Stresstest geht weiter

Viel Zeit bleibt nicht. Weder für die Analyse, noch für die Verletzten. Rund 48 Stunden nach der 55:75-Niederlage bei Armani Mailand müssen die Basketballer von Alba Berlin an diesem Donnerstag schon wieder in der Euroleague ran. Gegner wieder auswärts ist Valencia Basket (21.00 Uhr/Magentasport). Vor dem zweiten von 13 Spielen im Dezember geht es für die Bundesliga-Mannschaft von Trainer Aito Garcia Reneses vor allem darum, den Fokus von der Mailand schnellstmöglich auf Valencia zu richten.

«Das Spiel gegen Mailand war nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben», erklärt Alba-Center Johannes Thiemann. Insbesondere offensiv gelang den Berlinern über weite Strecken kaum etwas. Bis zur Halbzeitpause erzielten sie nur 22 Punkte. «Gerade in der ersten Halbzeit waren wir nicht aktiv und konzentriert genug, hatten zu viele Turnover», sagte Thiemann. Auch in Hälfte zwei blieb das Spiel klar in Mailänder Hand.