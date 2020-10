Volleys-Chef: Sport-Events sind kein Corona-Hotspot

Kaweh Niroomand sieht Sportveranstaltungen nicht als Corona-Hotspots. «Das ist völliger Blödsinn», sagte der Manager des Berliner Bundesligisten BR Volleys der «Berliner Morgenpost» (Mittwoch). Niroomand, der auch Sprecher der Berliner Proficlubs und Vizepräsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) ist, reagierte damit auf eine Aussage von Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz. Der hatte am Dienstag gesagt, dass Sportevents ohne Fans ein Mittel seien, «um nicht dazu beizutragen, dass an der Infektionsschraube weiter nach oben gedreht wird».

«Es ist großartig, dass sich Sportsenator Andreas Geisel dafür eingesetzt hat, dass Ausnahmeklauseln unter bestimmten Bedingungen vorgesehen sind», sagte Niroomand dazu, der in Hallen zumindest auf 800 Zuschauer hofft. «Es geht uns in erster Linie darum, den treusten Fans und den Sponsoren die Möglichkeit zu bieten, an unseren Spielen teilzunehmen. Wenn diese Kontakte ganz verloren gehen und die Sponsoren nicht an den Spielen teilnehmen können, hätte das ganz andere wirtschaftliche Folgen. Da wird die Weiterexistenz schwierig», betonte Niroomand.