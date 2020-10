Alba Berlin auf Formsuche: «Sehr weiten Weg vor uns»

Beim deutschen Basketball-Meister Alba Berlin herrscht nach den ersten beiden Pflichtspielen der Euroleague-Saison große Ernüchterung - und es gibt bereits eine klare Erkenntnis. «Wir haben gesehen, dass wir noch einen sehr weiten Weg vor uns haben», sagte Manager Marco Baldi. Der Auftaktpleite in Tel Aviv folgte am Freitagabend die klare 72:90-Niederlage gegen den FC Bayern München.

Vor allem die Deutlichkeit schmerzte. «Das hat sehr weh getan, dass wir den Bayern sehr einfache Körbe geschenkt haben. Eigentlich sind wir das Team, das rennt. Aber das waren wir nicht», klagte Nationalspieler Johannes Thiemann. Alles das, was Alba in den letzten Jahren so stark gemacht hatte, fehlt dem Bundesligisten derzeit noch. Zu selten kommt der Doublegewinner ins Tempospiel, zu selten stimmen die Abläufe. «Unsere Stärke wird immer im Team liegen. Aber das dauert eben, bis es sich findet. Und durch Niederlagen wird das natürlich nicht einfacher», sagte Baldi.