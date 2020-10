Pesic sieht Alba Berlin nach Double-Gewinn unter Druck

Geschäftsführer Marko Pesic von den Basketballern des FC Bayern hat Dauerrivale Alba Berlin gelobt. «Bei Alba passen die Philosophie von Verein und Trainer gerade perfekt zusammen», sagte der 43 Jahre alte ehemalige Nationalspieler in einem Interview der «Berliner Morgenpost» (Freitag). Gleichzeitig sieht der frühere Alba-Profi nun aber auch den größeren Druck bei den Hauptstädtern, die in der Vorsaison die deutsche Meisterschaft und den Pokal gewonnen haben. «Es hat sicher geholfen, dass anfangs nicht der Druck da war, alles gewinnen zu müssen. Nach dem Double erwartet man vielleicht ein bisschen mehr», sagte Pesic.

Nachdem Pesic mit München bereits im Viertelfinale ausgeschieden war und die Titelverteidigung verpasst hatte, habe er Alba den Titel gegönnt. «Sie hatten es einfach verdient - Aito, Luke Sikma, Baldi und alle anderen. Aber jemand hat mal gesagt, der Erfolg sei nur gemietet, die Miete muss jedes Jahr neu bezahlt werden. Diese Erfahrung haben wir vergangenes Jahr selbst gemacht», sagte Pesic: «Dieses Jahr sind wir wieder die Jäger. Mal sehen, was dabei herauskommt.»

Am Freitag (20.00 Uhr/Magentasport) treffen Alba und die Bayern in der Euroleague zum ersten Mal in dieser Spielzeit aufeinander.