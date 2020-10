Alba schnuppert an der Überraschung: «War mehr möglich»

Bei Basketball-Bundesligist Alba Berlin waren alle mit dem Auftaktspiel in der Euroleague bei Maccabi Tel Aviv zufrieden. «Das war ein gutes Spiel von uns», resümierte Trainer Aito Garcia Reneses. Alba hielt beim 73:80 am Donnerstagabend gegen den hohen Favoriten bis zum Ende mit. Und doch schmerzt die Niederlage etwas. «Es war auf jeden Fall mehr drin», befand Guard Jonas Mattisseck.

Alba muss sich aber weiter in Geduld üben. «Das wird einfach noch dauern, bis wir wirklich alle komfortabel in unserem Spiel sind», sagte Kapitän Niels Giffey. Am kommenden Freitag geht es für Alba in der Euroleague weiter. Zum ersten Heimspiel der Saison kommt ausgerechnet Dauerrivale Bayern München (20.00 Uhr/Magentasport). Die Bundesliga startet für den deutschen Meister erst am 8. November.