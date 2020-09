Alba-Kapitän Giffey vor Basketball-Saison: Um Titel spielen

Double-Gewinner Alba Berlin will trotz vieler personeller Veränderungen auch in der kommenden Basketball-Saison wieder ganz oben mit dabei sein. «Wir sollten in jedem Fall sehen, dass wir national um die Titel spielen und uns in der Euroleague weiter etablieren», sagte Kapitän Niels Giffey im Interview der «Berliner Morgenpost» (Sonntag). Der 29 Jahre alte Nationalspieler wünscht sich, dass «es so weitergeht wie zuletzt. Dass wir weiter an uns arbeiten» und «weiter Schritte nach vorn machen, auch wenn wir ein paar Jungs aus dem letzten Jahr verloren haben».

© dpa

Nach der erfolgreichen Vorsaison mit dem Gewinn von Meisterschaft und Pokal hatten gleich mehrere Leistungsträger Berlin auch aufgrund von lukrativeren Angeboten aus dem Ausland verlassen. «Ich wünsche mir, dass wir das abfedern können. Damit wir wieder mit einem klaren Rhythmus spielen, das ist das Wichtigste für uns. Damit es weiter nach oben geht», sagte Giffey.

Der Pflichtspielstart für den Hauptstadtclub ist für Anfang Oktober in der europäischen Königsklasse Euroleague vorgesehen. Nach dem Pokalwettbewerb soll es in der Bundesliga dann im November losgehen.

© Drobot Dean - stock.adobe.com Dein.Name@berlin.de: Das E-Mail Postfach für Berliner Mit der unverkennbaren und leicht einprägsamen Berlin-Mail zeigst Du auf unaufdringliche Weise Deine Zugehörigkeit zum schillernden und weltoffenen Berlin. mehr