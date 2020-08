Marco Baldi über Zeit nach Corona: «Brauchen neues Denken»

Geschäftsführer Marco Baldi von Basketball-Meister Alba Berlin glaubt nicht an eine Rückkehr zur Normalität nach der Corona-Zeit.

Einen perfekten Plan für die Zukunft gebe es nicht, betonte der 58-Jährige: «Du musst die Kraft und die Kreativität finden, Dinge zu überdenken, neu zu sehen. (...) Nachhaltigkeit ist ein so überladener Begriff. Trotzdem denke ich, sie ist der Schlüssel.»

Auch Alba sieht sich mit vielen offenen Fragen konfrontiert. «Haben wir nur einen Zuschauer? Oder gar keinen? 5000 oder 10 000? Es gibt so viele ungeklärte Dinge, Unsicherheiten, wie nie zuvor», sagte Baldi: «Es wird viel Flexibilität gefordert sein, das umfasst die Bereitschaft, normiertes Denken zu ändern.» Derzeit soll die Saison in der Euroleague im Oktober, in der Bundesliga im November starten.