Alba startet am Montag in Vorbereitung: Offene Trainerfrage

Der deutsche Basketball-Meister Alba Berlin startet am kommenden Montag die Vorbereitung auf die neue Saison. Ob dann auch Erfolgstrainer Aito Garcia Reneses beim Bundesligisten dabei sein wird, ist weiterhin offen. «Wir werden sehen», sagte Sportdirektor Himar Ojeda mit einem Schmunzeln. «Wir haben in dieser Frage keine Eile», fügte der Spanier hinzu. Der Sportdirektor ist aber optimistisch, dass der Meistercoach weitermachen wird.

Anfang Oktober soll Alba in der Euroleague mit einem Auswärtsspiel bei Maccabi Tel Aviv in die Pflichtspielsaison starten. Ob dies angesichts steigender Corona-Fallzahlen auch wirklich möglich ist, bleibt fraglich. «Ich habe dazu im Moment wirklich keine Ideen», sagte Ojeda. Auf nationaler Ebene soll es ab Mitte Oktober im Pokal losgehen, in der Bundesliga dann ab November. In beiden Wettbewerben ist Alba der Titelverteidiger.