Umbruch bei Alba Berlin steht bevor: Angebot an Hermannsson

Geschäftsführer Marco Baldi von Alba Berlin rechnet in diesem Sommer mit umfassenden Veränderungen im Kader des deutschen Basketball-Meisters. «Es braucht nach so einem Höhepunkt auch immer eine Auffrischung», sagte Baldi der «Berliner Zeitung» (Dienstag) nach dem Gewinn des Doubles in der abgelaufenen Spielzeit. An seiner Philosophie will der Hauptstadtclub dabei aber festhalten. «Wir wollen unsere Kadergröße beibehalten, deutsche Spieler sind für uns dabei immer interessant», sagte Baldi und ergänzte: «Wir sind ein Club, der Spieler holt, die besser werden wollen, und sie besser macht». Gerüchte um mögliche Zugänge kommentierte er dabei nicht.

© dpa

Angeblich soll Flügelspieler Louis Olinde ein Kandidat sein. Der Vertrag des 22-Jährigen bei Ex-Meister Brose Bamberg war ausgelaufen. Fest steht bereits, dass die Berliner künftig auf Rokas Giedraitis, Landry Nnoko und Makai Mason verzichten müssen. Alle drei verlassen den Verein und stellen sich neuen Herausforderungen. Auch der Kontrakt von Martin Hermannsson endete, dem in ganz Europa begehrten Isländer liegt jedoch schon ein Alba-Angebot vor. «Wir würden uns freuen, wenn er bleibt, und tun alles, was wir können», sagte Baldi.

Offen ist, ob Meistertrainer Aito Garcia Reneses ein weiteres Jahr in Berlin dranhängt. In der vergangenen Woche hat bereits ein Gespräch zwischen dem 73 Jahre alten Spanier und der Club-Führung stattgefunden. Einen zeitlichen Rahmen für eine Entscheidung gibt es nicht, Spielertransfers sollen unabhängig von einer möglichen Zusage des Wunschkandidaten an der Seitenlinie getätigt werden.

