Basketball-Meister Alba Berlin im Roten Rathaus empfangen

Mit den Trophäen für Pokalsieg und Meisterschaft hat der deutsche Basketball-Doublesieger Alba Berlin dem Regierenden Bürgermeister einen Besuch im Roten Rathaus abgestattet.

Michael Müller (SPD) empfing das Team um Trainer Aito Garcia Reneses, Kapitän Niels Giffey und Geschäftsführer Marco Baldi am Mittwoch (01. Juli 2020) und gratulierte dem Hauptstadtclub zu einer erfolgreichen Spielzeit. Unter Beachtung der Corona-Abstandsregeln posierten die Alba-Profis und Müller auf den Rathaustreppen für ein gemeinsames Foto. Außerdem konnten sich Giffey und Co. in das Gästebuch der Stadt eintragen.