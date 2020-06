Basketballer Thiemann: Politische Äußerungen wichtig

Basketball-Nationalspieler Johannes Thiemann hält Äußerungen von Profisportlern zu politischen und gesellschaftlichen Themen für wichtig. «Wir können Leute erreichen, sie bewegen, ihre Meinung zu überdenken. Oder solidarisch zu sein. Ich finde nicht, dass man sich als Sportler da raushalten sollte», sagte der 26-Jährige von Alba Berlin dem «Spiegel»: «Wenn man eine Meinung hat, dann soll man sie auch vertreten. Man sollte da nicht zu vorsichtig sein, weil man Angst hat, eine Zielscheibe zu werden.»

In der Bundesliga hatte es vor dem am Wochenende beginnenden Turnier um die deutsche Meisterschaft in München viel Wirbel um die Aussagen von BBL-Geschäftsführer Stefan Holz gegeben. Er war wegen eines vermeintlichen Verbots von Protestaktionen als Reaktion auf den Fall des in den USA ermordeten Afroamerikaners George Floyd in die Kritik geraten, hatte seine Aussagen wenig später in einem Statement aber präzisiert und sich dafür entschuldigt.