Alba Berlin: Meisterschafts-Turnier ohne Mason und Schneider

Pokalsieger Alba Berlin muss beim Turnier um die deutsche Basketball-Meisterschaft auf Makai Mason und Tim Schneider verzichten. Sportdirektor Himar Ojeda bestätigte am Sonntag in einem Interview auf der Vereins-Homepage, dass der ehemalige deutsche Nationalspieler Mason «aus persönlichen Gründen in den USA geblieben» ist. Und Schneider befinde sich nach einer Verletzung «noch nicht in der körperlichen Verfassung für dieses Turnier». Zwar könnte der Hauptstadtclub in der Bundesliga noch zwei Spieler nachverpflichten, diese Möglichkeit wird Alba jedoch nicht nutzen.

dpa

Nach der langen Corona-Zwangspause spielen zehn Mannschaften vom kommenden Samstag an den Meister bei einem Turnier in München aus. Alba trifft zum Auftakt am 7. Juni auf die Fraport Skyliners aus Frankfurt. Das Team befindet sich bereits wieder im Teamtraining, ein bis zwei Tage vor dem Auftakt wird der 22-köpfige Tross anreisen. «Wir halten uns strikt an das Hygienekonzept der BBL. Das ist dann schon mal etwas ungewohnt, aber wir sind froh, dass wir jetzt wieder Basketball spielen dürfen», sagte Ojeda.

