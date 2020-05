Alba träumt vom Basketball-Double: «Wäre der Wahnsinn»

Pokalsieger Alba Berlin traut sich auch den Gewinn der deutschen Meisterschaft in der Basketball-Bundesliga zu. «Ich glaube, das Turnier hat einen sehr hohen sportlichen Wert. Es ist etwas Besonderes», sagte Spielmacher Jonas Mattiseck dem Sender rbb in einem am Sonntag veröffentlichten Bericht: «Und es wäre natürlich der Wahnsinn, wenn wir diese Saison mit zwei Titeln beenden würden.»

© dpa

Nach der langen Corona-Zwangspause spielen zehn Mannschaften vom kommenden Samstag an den Meister bei einem Turnier in München aus. Alba trifft zum Auftakt am 7. Juni auf die Fraport Skyliners aus Frankfurt. Der Hauptstadtclub befindet sich bereits wieder im Teamtraining, ein bis zwei Tage vor dem Auftakt wird der 22-köpfige Tross anreisen. «Wenn du einen schlechten Tag hast, kannst du raus sein», sagte Sportdirektor Himar Ojeda, der seinem Team in der richtigen Verfassung aber den Sprung ins Endspiel zutraut.

© Berliner Sparkasse Roman Herzog Preis Die Berliner Sparkasse ehrt Berlinerinnen und Berliner, die sich für die Gesellschaft der Stadt engagieren. Jetzt bewerben! mehr

Während des gesamten Turniers befinden sich alle Teilnehmer - anders als im Fußball - gemeinsam in einem Hotel in Quarantäne. «Unter dem Aspekt, dass es für die Spieler sehr sicher ist, freuen wir uns natürlich alle sehr, wieder zusammen zu sein und zu spielen», sagte Mattiseck. Abgesehen vom früheren deutschen Nationalspieler Makai Mason, der aus familiären Gründen in den USA geblieben ist, sind alle Profis der Berliner zurück. Nachverpflichtungen, von denen zwei möglich wären, wird der Club nicht tätigen.

Das Hygienekonzept der Liga sei gut, lobte Ojeda. Ein Lagerkoller sei dennoch nicht ausgeschlossen. «Natürlich werden die drei Wochen im Hotel hart», sagte der 47 Jahre alte Sportdirektor aus Spanien.