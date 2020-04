Alba-Fanclubs: Verzichtet auf Ticket-Rückerstattungen

Die Fanclubs des Basketball-Bundesligisten Alba Berlin wollen die Folgen der Coronavirus-Krise für ihren Verein abmildern.

In einer gemeinsamen Erklärung am Freitag (03. April 2020) appellierten Block212 und Alba-Tross an die Zuschauer, auf Ticket-Rückerstattungen zu verzichten. «Es geht dabei nicht nur um Alba Berlin in der aktuellen Situation. Es geht um die Zukunft des Vereins und den Fortbestand der Liga», lautete die Aufforderung.