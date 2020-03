Alba: Digitales Sportangebot für Kinder

In Zeiten geschlossener Schulen, Kitas und Sportvereinen während der Coronavirus-Krise will Alba Berlin Kinder und Jugendliche mit digitalen Angeboten zu Bewegung animieren.

Der Basketball-Bundesligist startet von diesem Mittwoch (18. März 2020) an ein neues Onlineprogramm «Albas tägliche Sportstunde». Jeden Werktag solle es eine digitale Schulstunde mit Sport und Fitness über den vereinseigenen YouTube-Kanal geben, kündigte der Hauptstadtclub an.

«All das, was wir normalerweise mit Kindern und Jugendlichen machen - Training, Spiele, Reisen, im Verein, an Schulen, an Kitas - wird auf unabsehbare Zeit nicht möglich sein. Das ist eine ungewohnte und gerade für Kinder auch beunruhigende Situation», sagte Alba-Vizepräsident Henning Harnisch. «Deshalb machen wir jetzt das, was Schulsportexperten ohnehin seit Jahren fordern: Eine tägliche Sportstunde, für Kinder und Jugendliche aller Altersklassen.»