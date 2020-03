Alba Berlin mit eindeutiger Bilanz zu ZSKA Moskau

Basketball-Bundesligist Alba Berlin steht am Donnerstag in der Euroleague erneut vor einer sehr schwierigen Aufgabe. «Das ist ein Topteam. Das wird sicherlich keine leichtere Aufgabe als zuletzt», sagte Nationalspieler Johannes Thiemann vor der Partie beim russischen Serienmeister ZSKA Moskau (18.00 Uhr/Magentasport), das nicht von einer Absage aufgrund des Coronavirus bedroht ist.

Der Titelverteidiger aus Russland ist aktuell Tabellenvierter und will unbedingt wieder ins Final Four, Alba hingegen ist Tabellensechzehnter, hat kaum noch Chancen auf einen Playoff-Platz. «Noch die Playoffs in der Euroleague zu erreichen, ist eher ein Traum», meinte deshalb auch Spielmacher Martin Hermannsson. So fahren die Berliner als absoluter Underdog nach Russland. «Über das Resultat machen wir uns nicht so große Gedanken, für uns geht es darum, uns weiter zu verbessern», sagte Trainer Aito Garcia Reneses.