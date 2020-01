Alba erwartet gegen Fenerbahce viele türkische Fans

Basketball-Bundesligist Alba Berlin erwartet beim Euroleague-Spiel gegen Fenerbahce Beko Istanbul in eigener Halle nicht unbedingt eine Heimspielatmosphäre.

«Die werden schon ein paar Leute da haben. Selbst mein türkischer Friseur hat schon nach zehn Tickets gefragt», sagte Kapitän Niels Giffey vor der Partie an diesem Donnerstag (19.30 Uhr/Magentasport).

Verletzte Spieler sind mittlerweile zurück, zudem wurden in James Nunnally und Malcolm Thomas zwei Spieler nachverpflichtet. «Und das sind Spieler, die schon auf dem höchsten Niveau performt haben. Die haben sie mal schnell irgendwo herausgeholt. Das unterschreibt deren Anspruch», sagte Baldi. «Das ist wieder das Team, dass um Titel mitspielen kann», betonte der Manager.

In den letzten fünf Jahren erreichten sie immer das Final Four der Euroleague, einmal holten die Türken den Titel. Für Alba wird es vor allem darauf ankommen, physisch dagegen zu halten. «Wir müssen die athletischen Jungs unter Kontrolle halten. Das gibt immer viel positive Energie, wenn das gelingt», kündigte Giffey an.