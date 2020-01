Vor Alba-Spiel gegen Crailsheim: Schweigeminute für Bryant

Alba Berlin und die Hakro Merlins Crailsheim werden vor dem Spitzenspiel in der Basketball-Bundesliga des tödlich verunglückten amerikanischen Superstars Kobe Bryant gedenken. «Wir werden vor der dem Anpfiff eine Schweigeminute einlegen», sagte Alba-Pressesprecher Justus Strauven vor dem Spiel des Dritten gegen den Vierten am Montagabend (20.30 Uhr/Magentasport) in der Berliner Arena am Ostbahnhof.

Der fünfmalige NBA-Champion und zweimalige Olympiasieger Bryant und seine 13 Jahre alte Tochter Gianna waren am Sonntag bei einem Hubschrauberabsturz in Kalifornien ums Leben gekommen - zusammen mit sieben weiteren Insassen.

Vor den Spielen der Euroleage und des Eurocups in dieser Woche wird es ebenfalls eine Schweigeminute geben, teilte die Euroleague am Montag per Twitter mit.