Alba Berlin kassiert heftige Niederlage bei Zalgiris Kaunas

Berlin (dpa) – Nach zuletzt zwei Auswärtssiegen nacheinander hat Basketball-Bundesligist Alba Berlin in der Euroleague einen herben Rückschlag einstecken müssen. Am Freitagabend verloren die Berliner nach einer schwachen Vorstellung beim litauischen Serienmeister Zalgiris Kaunas mit 80:104 (25:54). Bester Berliner Werfer war Landry Nnoko mit 15 Punkten.

Der einzige Litauer in Berliner Diensten, Rokas Giedraitis, eröffnete mit einem erfolgreichen Drei-Punkt-Wurf die Punktejagd. Allerdings war es das dann auch mit der Offensivkraft der Gäste. Bei Alba lief kaum etwas zusammen, in knapp sieben Minuten gelangen magere fünf Punkte. So lag Alba bereits nach dem ersten Viertel 9:21 zurück.