Alba will Mini-Serie ausbauen

Nach zuletzt zwei Auswärtssiegen in der Euroleague hintereinander will Basketball-Bundesligist Alba Berlin seinen Aufwärtstrend fortsetzen.

Am Freitag tritt der Hauptstadtclub beim litauischen Serienmeister Zalgiris Kaunas (24. Januar 2020) an. «Wir haben jetzt sehr viel Selbstvertrauen und wissen, dass wir auch große Mannschaften in deren Halle schlagen können», sagte Spielmacher Martin Hermannsson.