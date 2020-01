Radosavljevic verlässt Alba wieder

Der frühere Basketball-Nationalspieler Bogdan Radosavljevic verlässt Alba Berlin nach knapp sechs Wochen bereits wieder und wechselt innerhalb der Bundesliga zu den Hamburg Towers.

Der Zweimonatsvertrag mit dem 26 Jahre alten Center wurde vorzeitig aufgelöst, wie der Hauptstadtclub am Donnerstag mitteilte. Radosavljevic hatte sich Alba erst Ende November angeschlossen und war insgesamt in sieben Partien zu Kurzeinsätzen gekommen. Bei den Hanseaten erhält er einen Vertrag bis zum Saisonende. «Ich freue mich mega auf das Team und vor allem die Fans, denn es war richtig laut, als ich jüngst hier gespielt habe», wurde Radosavljevic in einer Mitteilung der Towers zitiert. Beim 100:75-Sieg von Alba in Hamburg kurz vor Weihnachten stand er knapp drei Minuten auf dem Parkett.