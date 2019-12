Alba empfängt an Silvester Schlusslicht MBC

Am letzten Tag des Jahres 2019 ist Alba Berlin in der Basketball-Bundesliga noch einmal gefordert.

Am Dienstag empfangen die Berliner daheim das Tabellenschlusslicht Syntainics MBC aus Weißenfels (15.00 Uhr). Ein ungewöhnlicher Spieltermin. «Für mich eine Premiere», sagte Spielmacher Martin Hermannsson. «Hoffentlich sind nicht alle schon betrunken», fügte der Isländer mit einem Lachen hinzu.

Es hätte aber auch schlimmer kommen können. «Lieber so als an Neujahr», sagte Flügelspieler Luke Sikma. «In meinem ersten Jahr hier mussten wir am 1. Januar früh morgens mit dem Bus zum Flughafen, um zu einem Eurocup-Spiel zu fliegen. Da kamen uns Leute mit Champagner-Flaschen entgegen und man sah, dass jeder noch von einer Feier kam.»