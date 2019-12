Alba-Manager nach Vitoria-Sieg: «Haben uns akklimatisiert»

Berlin (dpa/bb) – Manager Marco Baldi wertete das Ende der Niederlagenserie in der Euroleague auch als Reifezeugnis für die Bundesliga-Basketballer von Alba Berlin. «Man wusste, man ist auf Augenhöhe, hat aber zuletzt trotzdem nichts Zählbares rausgeholt. Da tut das jetzt einfach gut», sagte er nach dem 81:57-Erfolg am zweiten Weihnachtsfeiertag gegen Baskonia Vitoria-Gasteiz aus Spanien.

Es war der höchste Sieg der Berliner in der bisherigen Euroleague-Spielzeit. Sie hätten sich akklimatisiert, meinte Baldi. Es wurde auch Zeit, zuvor hatten die Alba-Profis vier Niederlagen in Serie kassiert. Elf sind es insgesamt, fünf Siege schafften die Hauptstädter. Platz 16 von 18 Teams in der Euroleague. Vitoria-Gasteiz gelang ein Sieg mehr und ist 14. in der Tabelle.