Vor erstem Euroleague-Treffen mit Bayern: «Sind Außenseiter»

Die beiden Bundesliga-Dauerrivalen Alba Berlin und Bayern München treffen am Mittwoch (18. Dezember 2019) zum ersten Mal in der Basketball-Euroleague aufeinander.

«Mannschaft, die weiß, wie man Spiele kontrolliert und am Ende gewinnt»

Während Alba in der Euroleague nach eigenen Angaben vor allem lernen will, haben die Bayern ehrgeizigere Pläne. «Die haben mächtig investiert und ganz klar formuliert, dass sie als erstes deutsches Team in die Playoffs wollen. Und sie fühlen sich also auch gerüstet dafür», so der Manager weiter. Für ihn sind die Rollen deshalb auch klar verteilt: «Wir sind klarer Außenseiter.» Trainer Aito Garcia Reneses sieht die Vorteile der Bayern vor allem in ihrer Routine. «Sie haben eine sehr erfahrene Mannschaft, die weiß, wie man Spiele kontrolliert und am Ende gewinnt», warnt der Spanier.