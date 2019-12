Alba muss sich für Bayern München steigern

Bei Alba Berlin herrschte nach der verhinderten Pokalpleite Erleichterung.

Dank der Aufholjagd beim 82:77-Erfolg im Viertelfinale am 15. Dezember 2019 gegen den Mitteldeutschen BC darf der Hauptstadtclub weiter auf den ersten Titel seit drei Jahren hoffen. «Das war ein klassisches Beispiel, wie man sich selbst verunsichern kann», sagte Manager Marco Baldi. «Irgendwann kommt die Zitterhand und es geht am Ende gar nichts mehr. Man muss froh sein, dass man die Kurve noch gekriegt hat.»

«Das zweite Viertel war das schlechteste in diese Saison»

Vor allem in der ersten Hälfte zeigte das Team von Trainer Aito Garcia Reneses eine seiner schwächsten Leistungen dieser Spielzeit. «Das zweite Viertel war das schlechteste in diese Saison», gestand Spielmacher Martin Hermannsson. Bis Mittwoch wird sich Alba gewaltig steigern müssen. Dann empfangen die Berliner in der Euroleague den Dauerrivalen Bayern München (18. Dezember 2019). «Hoffentlich hatten wir die ganzen Fehlversuche schon am Sonntag», sagte Hermannsson.