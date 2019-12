Berlin zittert sich gegen Mitteldeutschen BC ins Halbfinale

Nach Bamberg und Ulm hat auch Basketball-Bundesligist Alba Berlin das Pokal-Halbfinale erreicht. Der deutsche Vizemeister hatte aber in seinem Viertelfinale in eigener Halle gegen den Syntainics Mitteldeutschen BC beim 82:77 (27:39)-Erfolg mehr Mühe als erwartet. Das Halbfinale wird am 12. Januar ausgetragen. Bester Berliner Werfer am Sonntag vor 8344 Zuschauern war Marcus Eriksson mit 18 Punkten. Beim MBC war Kaza Kajami-Keane mit 28 Punkten am treffsichersten.

© dpa

«Das sind die wichtigen Spiele: Entweder du gewinnst oder du musst nach Hause», sagte Alba-Profi Eriksson bei Magentasport. «Wir hatten Probleme in der ersten Halbzeit, haben aber ein gutes Comeback geschafft.»

Bei Alba stand Tim Schneider nach überstandener Lungenentzündung wieder im Kader. Aber die Berliner begannen sehr unkonzentriert. Der MBC hingegen war vor allem offensiv sofort da und ging gleich 5:2 in Führung. Nach gut zwei Minuten lag dann zwar Alba erstmalig 6:5 vorn, doch das Berliner Hoch war nur von kurzer Dauer. Die Gäste punkteten fleißig weiter, Alba gelang offensiv kaum etwas. So liefen die Hauptstädter weiter einem Rückstand hinterher.

Im zweiten Viertel verteidigte Alba dann intensiver - und das zwang auch den MBC zu mehr Fehlern. Die Offensivschwäche der Berliner blieb aber. Acht Minuten lang gelangen nur magere drei Punkte. Von 34 Würfen aus dem Spiel fanden in der ersten Hälfte nur zehn den Weg in den Korb. Kurz vor der Halbzeitsirene lag schon 22:37 hinten. Zudem holte der MBC noch fast doppelt so viele Rebounds wie die Gastgeber.

Nach dem Seitenwechsel startete Alba aber eine Aufholjagd. Punkt um Punkt kamen die Gastgeber wieder heran. Nach gut 26 Minuten brachte Peyton Siva sein Team 48:47 in Führung. Dank guter Dreipunktwürfe holte sich der MBC aber die knappe Führung zurück. Es blieb nun eng. Die Entscheidung fiel erst 24 Sekunden vor Ende als Luke Sikma zum 80:77 traf.