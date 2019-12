Bayern-Basketballer hoffen bei Alba auf Djedovic und Huestis

Die Basketballer des FC Bayern hoffen auf Comebacks von drei aktuell angeschlagenen Spielern in der nächsten Woche im Euroleague-Prestigeduell bei Alba Berlin.

Wie der deutsche Meister am 12. Dezember 2019 bekanntgab, sei der seit Monaten verletzte Josh Huestis zuletzt in das Teamtraining eingestiegen. Seine Rückkehr sei für das Gastspiel in der europäischen Eliteliga am Mittwoch (18. Dezember) in Berlin geplant. Auch Routinier Nihad Djedovic nach Knieproblemen und Leon Radosevic nach einer Knöchelblessur sollen dann wieder fit sein. Aufbauspieler T.J. Bray mache nach seiner Fuß-Operation Fortschritte und soll zum Jahresende hin sein Saisondebüt bei den Bayern geben.