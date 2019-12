Nur Radosavljevic wieder fit: Alba ohne Quartett in Moskau

Beim Basketball-Bundesligisten Alba Berlin entspannt sich die Personalsituation nur schleppend.

Von dem zuletzt fehlenden Quintett kehrt vor dem schwierigen Euroleague-Spiel am Donnerstag bei Chimki Moskau (12. Dezember 2019) nur Center Bogdan Radosavljevic zurück in den Kader. «Das zieht sich jetzt schon lange hin. Deshalb wird das wieder sehr schwierig», sagt Trainer Aito Garcia Reneses im Hinblick auf das Gastspiel in Moskau.

Kresimir Nikic rückt ins Team

Tim Schneider ist nach seiner Lungenentzündung noch nicht wieder so weit und Nationalspieler Johannes Thiemann musste am 10. Dezember das Training wieder abbrechen. Ihn plagten nach seiner Gehirnerschütterung wieder Kopfschmerzen. Dafür rückt Kresimir Nikic wieder in den Kader, um die Not auf den großen Positionen zu lindern. Tyler Cavanaugh und Stefan Peno fehlen weiterhin.