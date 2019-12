Alba Berlin mit 82:78-Arbeitssieg bei medi Bayreuth

Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren. Am Sonntag siegte der deutsche Vizemeister bei medi Bayreuth mit 82:78 (45:34). Die Franken hatten zuvor vier der letzten fünf Spiele gewonnen. Alba bleibt mit dem Erfolg Tabellendritter. Beste Berliner Werfer waren Niels Giffey mit 15 und Luke Sikma mit 14 Punkten.

Trainer Aito Garcia Reneses musste in Tyler Cavanaugh, Johannes Thiemann, Bogdan Radosavljevic, Tim Schneider und Stefan Peno gleich auf ein ganzes Quintett verzichten. Und trotzdem kam sein Team gleich gut in die Partie. Schnell lagen die Gäste 10:2 in Führung und dominierten die Partie. Nach dem ersten Viertel stand es bereits 21:9. Bis dahin hatten die Berliner das Spiel im Griff.