Alba-Marathon endet gegen Zalgiris Kaunas

Die Basketballer von Alba Berlin stehen vor dem Abschluss ihres Spiele-Marathons.

Nach dem mühsamen 90:87-Auswärtssieg am 26. November 2019 in Bonn geht es für die Berliner bereits am Donnerstag, dem 28. November, in eigener Halle in der Euroleague gegen Zalgiris Kaunas weiter. «Und das wird wieder schwierig. Sie haben ein komplettes Team und sind schon seit Jahren in der Euroleague», warnt Sportdirektor Himar Ojeda vor dem Gegner im siebten Spiel innerhalb von 15 Tagen. Danach stehen für die Profis sieben spielfreie Tage an.