Alba im Stress: Fans sollen gegen Belgrad Energie bringen

Alba Berlin nimmt die zweite Niederlage in der Basketball-Bundesliga in Serie mit Gelassenheit. Das 77:81 beim neuen Tabellenzweiten MHP Riesen Ludwigsburg löst vor der Euroleague-Partie gegen Roter Stern Belgrad am Dienstag (20.00 Uhr) keine Panik aus. «Das ist okay. Wir waren nicht in der Lage, in der entscheidenden Phase dagegen zu halten», resümierte Sportdirektor Himar Ojeda. «Wir haben auch letzte Saison Spiele verloren, mit denen man vorher nicht gerechnet hatte.»

© dpa

Zum Nachdenken bleibt keine Zeit, die Partie in Ludwigsburg war nur der Auftakt eines Marathons von sechs Spielen in zwölf Tagen. «So etwas hatten wir noch nie. Wir sind immer noch dabei, uns an so einen Rhythmus zu gewöhnen», sagte Ojeda. Weiter geht es mit drei Heimpartien binnen fünf Tagen. Zum Start geht es gegen Belgrad, das wie Alba bislang zwei von acht Euroleaguepartien gewonnen hat.

«Es ist schön, wieder zu Hause zu spielen und mal wieder im eigenen Bett zu schlafen», sagte Spielmacher Martin Hermannsson nach zuletzt vier Auswärtsspielen nacheinander. Dabei setzt Alba nun vor allem darauf, dass die eigenen Fans dem Team wieder die nötige Energie geben. «Die hat uns gegen Ludwigsburg gefehlt», sagte Coach Aito Garcia Reneses.

Im Duell mit Belgrad geht es nun gegen einen voraussichtlich ebenbürtigen Gegner. «Da hängt vieles auch von den Umständen ab und wie sich das Spiel entwickelt», sagte Ojeda. Und die Umstände bleiben ungünstig. In Peyton Siva und Tyler Cavanaugh fehlen weiter zwei Leistungsträger. Angesichts der hohen Spiele-Taktung wird es umso schwerer, dies zu kompensieren.