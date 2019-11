Alba mit neuem Selbstbewusstsein nach Ludwigsburg

Mit dem Ende der Niederlagenserie in der Euroleague hat Alba Berlin sich neues Selbstvertrauen geholt.

Der Hauptstadtclub feierte mit dem kräftezehrenden 106:105 nach zwei Verlängerungen bei Panathinaikos Athen am Abend, dem 14. November 2019, den ersten Erfolg in der Königsklasse nach sechs verlorenen Spielen nacheinander. «Das war ein sehr wichtiger Sieg, weil er uns den Glauben an unser Spiel gestärkt hat. Unabhängig von den Problemen, die wir haben», sagte Trainer Aito Garcia Reneses.

Luke Sikma lobt die Teamleistung von Alba

Obwohl in Peyton Siva, Tyler Cavanaugh und Marcus Eriksson drei wichtige Akteure fehlten, behielt Alba die Nerven. «Ich bin wirklich stolz auf unsere Jungs, weil wir so gespielt haben, um am Ende gewinnen zu können», lobte Luke Sikma die Teamleistung. Mögliche Zweifel an der Euroleague-Tauglichkeit der Berliner sind erst einmal vom Tisch. «Dieser Erfolg gibt uns Selbstvertrauen. Nicht nur für die Euroleague, auch für die Bundesliga», sagte Guard Martin Hermannsson.