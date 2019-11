Alba mit großen Sorgen nach Athen

Mit jeder Menge Sorgen reist Basketball-Bundesligist Alba Berlin zum Euroleague-Spiel bei Panathinaikos Athen.

Alba in der Europaleague bereits mit sechs Niederlagen

Gegen Athen wird er trotzdem gebraucht, denn die Personaldecke wird immer dünner. Alba kassierte in der Euroleague zuletzt sechs Niederlagen in Serie. Bei Panathinaikos droht die Siebte. «Die Situation ist schwierig. Athen hat jede Menge guter Spieler, auf jeder Position», warnte Aito. So bekommt dort eine einstige Bundesliga-Größe wie Tyrese Rice nur wenige Spielminuten. «Weil sie so viele bessere Spieler haben», sagte Aito.