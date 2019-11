Premiere für Frauenteam: Alba mit gemeinsamen Heimspieltag

Basketball-Bundesligist Alba Berlin holt sein Frauenteam auf die große Bühne.

Am 23. November bestreiten sowohl die Frauen- als auch die Männermannschaft ihre Heimspiele in der Mercedes-Benz-Arena. Zunächst treffen die Alba-Frauen auf Opladen (15.00 Uhr), ab 18.00 Uhr messen sich die Herren mit den EWE Baskets Oldenburg. Das Ticket gilt für beide Spiele, wie der Verein am Dienstag mitteilte.