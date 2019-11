Alba-Manager Baldi nach Ulm-Sieg: «Zu viele Spiele»

Der Heimerfolg für Alba Berlin gegen ratiopharm Ulm war mehr Arbeit, als es das klare 109:89-Ergebnis vermuten ließ.

«Es ist ganz schwer, gleich von Anfang an die Konzentration hochzufahren. Über Energie uns ganz viel Wille haben wir sie aber noch gefunden», sagte Manager Marco Baldi nach dem Sieg in der Basketball-Bundesliga. Erst im letzten Viertel konnten sich die Berliner absetzen.

Für das lange Zeit müde Spiel seines Teams machte Baldi auch den engen Terminkalender verantwortlich. «Man hat praktisch nicht einmal ein Training, um etwas rauszuschütteln. Das hatten wir in der Form so noch nicht», sagte der ALBA-Macher. Nur 45 Stunden zuvor hatte Alba in der Euroleague bei Real Madrid verloren. «Das sind einfach zu viele Spiele. Man muss das auch aus Sicht der Spieler sehen. Es gibt eine gewisse Anzahl, die vertretbar ist und Sinn macht», betonte Baldi.