Albas vierte Euroleague-Niederlage «drückt auf das Gemüt»

Basketball-Bundesligist Alba Berlin steht nach der knappen 78:81-Heimniederlage gegen Armani Mailand in der Euroleague vor der nächsten großen Herausforderung.

Beim spanischen Meister Real Madrid droht am Freitag (21.00 Uhr) die fünfte Niederlage in der europäischen Königsklasse in Folge. «Das ist ein Team für das Final Four. Sie haben unglaublich viel Erfahrung und sind auf jeder Position gut besetzt», warnt Spielmacher Martin Hermannsson.