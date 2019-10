Alba erwartet ZSKA Moskau

Gleich drei Euroleague-Spiele hintereinander erwartet Basketball-Bundesligist Alba Berlin innerhalb von sieben Tagen. Den Anfang macht Moskau.

Zum Auftakt gibt es am Freitag (20.00 Uhr) das Heimspiel gegen ZSKA Moskau. Der russische Titelverteidiger ist nach Anadolu Efes und dem FC Barcelona das nächste Schwergewicht in der Königsklasse. «Das ist ein Gegner auf höchstem Level. Und für uns wird es wieder viel zu lernen geben», sagte Trainer Aito Garcia Reneses.

Nach der Lehrstunde von Barcelona will Alba gegen Moskau auf Schnelligkeit und Intensität setzen. «Wir müssen gleich in der ersten Hälfte ein gutes Spiel machen, physisch spielen und Rebounds holen», sagte Kapitän Niels Giffey. Aito ergänzte: «Wir müssen viel laufen.» Vor allem körperlich wollen die Berliner zulegen. «Gegen Barcelona waren wir am Ende zu soft», sagte Spielmacher Martin Hermannsson.