Alba Berlin bleibt ungeschlagen: 110:82 in Würzburg

Alba Berlin bleibt in der Basketball-Bundesliga ungeschlagen. Am Sonntag feierten die Berliner bei s.Oliver Würzburg nach einer starken Vorstellung mit 110:82 (60:38) den vierten Sieg im vierten Spiel. Beste Berliner Werfer waren Niels Giffey mit 21 und Rokas Giedraitis mit 14 Punkten.

Dass Alba nur drei Tage zuvor in der Euroleague in Barcelona noch deutlich verloren hatte, war dem Team nicht anzumerken. Die Berliner fanden sofort ihren Rhythmus und lagen schon nach dreieinhalb Minuten erstmalig zweistellig vorn (13:3). Durch eine gute Defensivarbeit ließ man die Gastgeber kaum zur Entfaltung kommen. So konnte Alba den Vorsprung weiter ausbauen.