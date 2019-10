Alba Berlin beeindruckt trotz Euroleague-Niederlage

Berlin (dpa/bb) – Neben der Enttäuschung über einen verpassten Coup schwang bei Basketball-Bundesligist Alba Berlin nach der denkbar knappen Niederlage auch ein wenig Stolz mit. «Ich bin sehr glücklich mit unserem Spiel, denn das ist nicht selbstverständlich, dass wir dieses Level spielen. Wir haben absolut am Limit gespielt», sagte Trainer Aito Garcia Reneses nach dem 105:106 nach Verlängerung beim türkischen Spitzenteam Anadolu Efes Istanbul.

Die Berliner hatten gegen den Vorjahresfinalisten der Euroleague am Freitag sogar lange die Chance zum Sieg. «Wenn wir richtig gut spielen, können wir mit europäischen Topteams mithalten. Am Ende haben aber Details gegen uns entschieden», sagte Manager Marco Baldi. Dass Alba so gut in der höchsten europäischen Spielklasse mithalten kann, hatten wohl die wenigsten erwartet. Mit einem Sieg und einer Niederlage stehen sie derzeit auf Platz sechs. Die Konkurrenz ist beeindruckt. «Respekt für Alba. Sie haben ein perfektes Spiel gemacht», lobte Anadolu-Coach Ergin Ataman die Berliner.