Alba Berlin schlägt zum Euroleague-Auftakt St. Petersburg

Basketball-Bundesligist Alba Berlin ist bei seinem Comeback in der Euroleague gleich eine Überraschung gelungen. Am Freitagabend gewannen die Berliner in eigener Halle gegen Zenit St. Petersburg mit 85:65 (47:31). Zuletzt hatte Alba vor viereinhalb Jahren in der höchsten europäischen Spielklasse gespielt. Beste Berliner Werfer gegen das russische Spitzenteam waren Landry Nnoko mit 16 Zählern und Marcus Eriksson mit 15 Punkten.

© dpa

Trainer Aito Garcia Reneses musste wieder auf das verletzte Trio Peyton Siva, Johannes Thiemann und Makai Mason verzichten. Schnell lag Alba mit 0:5 hinten, doch danach konnte man die Anfangsnervosität abschütteln. Mit hoher Laufbereitschaft kam Alba immer besser ins Spiel. Nach knapp sieben Minuten brachte Kapitän Niels Giffey mit einem Drei-Punkt-Wurf erstmalig die Gastgeber in Führung (17:15).

Und nun übernahm Alba vor 10 117 Zuschauern die Regie. Dank einer intensiven Verteidigung gelangen immer wieder Ballgewinne, die Alba auch offensiv nutzen konnte. Nach knapp 17 Minuten brachte Martin Hermannsson mit dem 38:27 die Berliner erstmalig zweistellig in Führung. St. Petersburg hatte Probleme mit der Spielweise der Gastgeber. So wuchs der Vorsprung zur Pause auf 16 Punkte an.

Kurz nach dem Seitenwechsel betrug die Führung sogar 23 Punkte (59:39). Doch die Russen kamen offensiv besser ins Spiel, und die Partie wurde insgesamt ausgeglichener. Nun hatte der deutsche Vizemeister offensiv Probleme. Der Vorsprung der Berliner schrumpfte auf 14 Zähler. Aber Alba fing sich wieder, baute die Führung erneut aus und brachte am Ende den überraschend deutlichen Sieg souverän nach Hause.