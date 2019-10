Alba will gegen Vechta erfolgreich in die Liga starten

Berlin (dpa/bb) – Vier Tage nach dem erfolgreichen Pokalspiel gegen Würzburg startet Alba Berlin auch in die Basketball-Bundesliga. Am Mittwoch (20.30 Uhr) empfängt der deutsche Vizemeister in eigener Halle Rasta Vechta. «Das wird wieder ein hartes Spiel», sagte Youngster Jonas Mattisseck. Für Alba wird es vor allem darum gehen, die Leichtigkeit im eigenen Spiel wiederzufinden.

«Wir sind noch nicht voll in diesem Rhythmus und wollen das nächste Spiel nutzen, um weiter reinzukommen», sagte Trainer Aito Garcia Reneses. Bei dem engen Spielplan ist viel Training kaum möglich. «Das ist schon sehr kurz getaktet», sagte Manager Marco Baldi. Forward Luke Sikma ergänzte: «Deshalb müssen wir die Spiele als Training nutzen.»

Denn das Auftaktprogramm für Alba hat es in sich. Es bleibt kaum Zeit für Experimente, und die Mannschaft muss schnell ihren Rhythmus finden. «Das sind Dinge, die mit der Zeit kommen. Aber wir müssen daran arbeiten, dass wir uns möglichst schnell verbessern», sagte Mattisseck. Und mit Erfolgen falle dies leichter. «Wenn du Vertrauen und Überzeugung hast, trägt das», sagte Baldi.

Mit Vechta kommt aber eine große Unbekannte nach Berlin. In Thomas Bray, Seth Hinrichs und Austin Hollins haben sie drei Leistungsträger verloren. Und die ersten beiden Spiele in Liga und Pokal gegen Ulm gingen verloren. «Aber an ihrem Spielstil werden sie nicht viel geändert haben», sagte Mattisseck. Alba erwartet einen aggressiven Gegner, der schnell spielt und über das ganze Feld Pressing betreibt. «Aber auch bei ihnen muss es sich erst finden. Und ich glaube, sie sind noch nicht so weit», sagte Baldi.

