Alba sucht nach Würzburg-Sieg noch Rhythmus

Neuzugang Marcus Eriksson avancierte gleich zum Topscorer - doch der Saisonstart von Alba war insgesamt noch etwas holprig.

Und das Duo droht auch in den nächsten Spielen auszufallen. Am Mittwoch geht es in der Basketball-Bundesliga gegen Rasta Vechta (20.30 Uhr) weiter, am Freitag startet gegen Zenit St. Petersburg die Euroleague-Saison (20.00 Uhr).