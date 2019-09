Alba sucht nach Würzburg-Sieg noch Rhythmus

Im Pokal-Achtelfinale muss sich Alba lange mühen. Neuzugang Marcus Eriksson deutet bereits seine Klasse an. Doch zwei Verletzte trüben den Auftakt. Jetzt geht es in Bundesliga und Euroleague los.

Und das Duo droht auch in den nächsten Spielen auszufallen. Am Mittwoch geht es in der Basketball-Bundesliga gegen Rasta Vechta (20.30 Uhr) weiter, am Freitag startet gegen Zenit St. Petersburg die Euroleague-Saison (20.00 Uhr).