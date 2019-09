Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat in der Saisonvorbereitung den nächsten Sieg geschafft.

Am Sonntag setzte sich der deutsche Vizemeister in einem Testspiel gegen den Ligarivalen Löwen Braunschweig mit 87:69 (49:26) durch. Vor knapp 1000 Zuschauern in der MBS Arena in Oranienburg zeigte das Team von Trainer Aito Garcia Reneses eine ordentliche Vorstellung. Topscorer der Hauptstädter wurde Center Landry Nnoko mit 15 Punkten. Am 28. September startet für ALBA mit der Pokalpartie gegen Würzburg die Pflichtspielsaison.