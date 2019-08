ALBA Berlin feiert 30-jähriges Jubiläum zum Saisonauftakt

Basketball-Bundesligist ALBA Berlin startet mit einem Sommerfest in die neue Spielzeit. Der aktuelle Vizemeister feiert am kommenden Sonntag zugleich das 30-jährige Bestehen des Vereins. Auf dem Freigelände des Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportparks präsentiert sich von 13.00 bis 18.00 Uhr erstmals die neue Mannschaft von Trainer Aito Reneses ihren Anhängern, teilte ALBA am Mittwoch mit.

Das Team tritt erstmals seit der Saison 2014/2015 in der EuroLeague an und trifft in der europäischen Königsklasse des Basketballs auf Spitzenmannschaften wie Real Madrid, Fenerbahce Istanbul oder ZSKA Moskau. Neben zahlreichen Mitmach-Angeboten kann auch das 30 Jahre-Jubiläumsmagazin erstmals erworben werden.

© Stage Entertainment Blue Man Group: Jetzt 30% sparen! Lustig, verspielt und hemmungslos: Die blauen Männer präsentieren einen außergewöhnlichen Mix aus rockiger Konzertatmosphäre, erstklassiger Comedy und atemberaubenden technischen Effekten. Jetzt 30% Rabatt sichern! mehr