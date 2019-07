Alba-Manager Baldi über Heim-EM: Hilft unserem Club

Basketball-Bundesligist Alba Berlin sieht den Zuschlag für die EM 2021 an Deutschland auch als positiven Faktor für den Club und den Sport in der Hauptstadt.

© dpa

«Es gibt eine große Fanbase und sehr viele Basketballinteressierte in Berlin. Das hilft einerseits der Europameisterschaft», sagte ALBA-Geschäftsführer Marco Baldi dem rbb. «Auf der anderen Seite hilft die Europameisterschaft uns mit so einem Großereignis bei all dem, was wir mit unserem Club national und in Europa versuchen hinzubekommen.»

Die Berliner arbeiten nach eigenen Angaben mit 150 Schulen zusammen. «Und für alle diese Kinder wird es eine tolle Gelegenheit sein, sich ein großes Turnier anzuschauen und vielleicht auch ein paar Superstars mal zu sehen. Das Ganze befördert dann unsere Arbeit und das ist sehr positiv», sagte Baldi.

Erstmals seit 1993 findet die Finalrunde der Basketball-EM 2021 wieder in Deutschland statt. Die K.o.-Phase der Endrunde in zwei Jahren wird in Berlin ausgetragen, dazu steigt eine von vier Vorrunden in Köln. Tschechien, Georgien und Italien sind die Gastgeber für die weiteren drei Vorrundenstaffeln. Das Turnier soll vom 2. bis 19. September mit insgesamt 24 Teams stattfinden, diese werden auf vier Gruppen aufgeteilt.

Auch sportlich sieht ALBA-Manager Baldi die Heim-EM als wichtigen Entwicklungsschritt für das Team von Bundestrainer Henrik Rödl. «Wir haben viele starke aufstrebende Spieler», sagte der Geschäftsführer. «Für die ist es wahnsinnig wichtig, dass die im eigenen Land die Chance haben, etwas zu gewinnen und sich an großen Turnieren zu beteiligen. Daher freut mich das irre.»

© Stage Entertainment Blue Man Group: Jetzt 30% sparen! Lustig, verspielt und hemmungslos: Die blauen Männer präsentieren einen außergewöhnlichen Mix aus rockiger Konzertatmosphäre, erstklassiger Comedy und atemberaubenden technischen Effekten. Jetzt 30% Rabatt sichern! mehr

© dpa Basketball-EM in Deutschland - Finale in Berlin Erstmals seit 1993 steigt wieder eine Finalrunde der Basketball-EM in Deutschland. In Berlin geht es um die Medaillen, in Köln findet zudem eine Vorrunde statt. mehr

© dpa Alba Berlin Termine, Informationen und Vorverkauf der Heimspiel-Tickets von Alba Berlin in der Mercedes-Benz Arena. mehr