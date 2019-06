FC Bayern will im Meisterkampf gegen ALBA Berlin nachlegen

Die Basketballer des FC Bayern bestreiten heute bei ALBA Berlin das zweite Playoff-Finale um die deutsche Meisterschaft. Nach dem zähen Auftaktsieg vom Sonntag will der Titelverteidiger aus München in der Best-of-Five-Serie nachlegen. Wer zuerst drei Spiele gewinnt, ist Meister. Kapitän Danilo Barthel forderte, dass sein Team sofort «mit 100 oder 120 Prozent ins Spiel» gehen müsse. Der FC Bayern hat bisher alle fünf Bundesliga-Playoffserien gegen ALBA gewonnen. Die Münchner peilen ihren ersten Meister-Doppelpack seit 1954 und 1955 an. Berlin hofft auf den Premierentitel unter Trainer Aito Garcia Reneses.