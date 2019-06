Alba geht gelassen in zweites Finale

Vor dem zweiten Finalspiel in der Basketball-Bundesliga steht Alba Berlin nach der Auftaktpleite gegen Bayern München schon unter Druck. Trotzdem herrscht bei den Hauptstädtern Gelassenheit vor dem Heimspiel am Mittwoch (20.30 Uhr).

«In München ist es immer schwer zu gewinnen, deshalb sind wir auf diese Situation vorbereitet. Es soll ja nicht unser letztes Heimspiel in dieser Saison werden», sagte Guard Martin Hermannsson. In der Best-of-Five-Serie liegen die Berliner 0:1 zurück.

Für ALBA ist das nicht ungewohnt. «Es steht nur 0:1. Wir hatten solche Situationen schon in dieser Saison», bemerkte Hermannsson. In den Playoffs im Eurocup standen die Berliner gegen die spanischen Topteams Malaga und Valencia vor der gleichen Herausforderung. Und beide Male konnten sie in der Serie ausgleichen. Deshalb fehlt es nun nicht an Selbstbewusstsein. «Wir haben in dieser Saison schon sehr große Spiele daheim gewonnen», sagte Nationalspieler Joshiko Saibou.