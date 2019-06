Baldi: «Schlecht, wenn nicht Spieler ein Spiel entscheiden»

Alba-Manager Marco Baldi hat nach dem ersten Finalspiel der Basketball-Bundesliga die Leistungen der Schiedsrichter scharf kritisiert.

© dpa

«Es ist immer schlecht, wenn nicht die Spieler ein Spiel entscheiden», sagte Baldi nach der 70:74-Niederlage beim FC Bayern München am Sonntagabend. Der Manager monierte vor allem die umstrittenen Entscheidungen des Schiedsrichter-Trios um Martin Matip vor allem in der Schlussphase.

Erst das nicht geahndete Foul an Center Landry Nnoko hundert Sekunden vor dem Ende und kurz danach das fragwürdige Offensivfoul gegen Spielmacher Peyton Siva. «Und das hat jeder gesehen», klagte Baldi. Zwei Entscheidungen gegen ALBA in einer Phase, in der die Gäste noch in Führung lagen und an der Überraschung schnuppern durften. Aber anstatt den Vorsprung auszubauen, lag man danach plötzlich hinten und schaffte anschließend die Wende nicht mehr.

Und so verloren die Berliner am Ende eine Partie, in der sie fast immer in Führung lagen. Für ALBA hatten die Schiedsrichter zu großen Einfluss auf den Ausgang des Spiels gehabt. Auf eine genauere Analyse verzichtete deshalb Trainer Aito Garcia Reneses. «Man braucht jetzt nicht über einzelne Aktionen und Fehler von Spielern zu reden, das bringt nichts», sagte der Spanier.

Siva zeigte aber auch Verständnis für die Unparteiischen. «Sie haben auch einen harten Job und pfeifen das, was sie sehen», sagte der Spielmacher, der im letzten Viertel aufblühte und sein Team fast zum Sieg geführt hätte. In der Best-of-Five-Serie liegt ALBA nun 0:1 hinten. «Und mehr bedeutet das auch erst einmal nicht», sagte Baldi.

Schon am Mittwoch kommt es in Berlin zum zweiten Spiel gegen den Titelverteidiger (20.30 Uhr). Deshalb will man das erste Spiel auch schnell abhaken. «In den Playoffs darf man nicht in der Vergangenheit leben», meinte der Manager. ALBA steht in der Partie allerdings schon unter Druck. «Wir müssen unser Niveau konstant hochhalten, wenn wir diese Serie gewinnen wollen», forderte deshalb Aito.

© dpa Alba Berlin Termine, Informationen und Vorverkauf der Heimspiel-Tickets von Alba Berlin in der Mercedes-Benz Arena. mehr