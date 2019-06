ALBA verliert Final-Auftakt beim FC Bayern

In einer packenden Partie verpassen die Basketballer von ALBA Berlin den Auftaktsieg in der Finalserie um die deutsche Meisterschaft. Trotz frühem Rückstand kann der FC Bayern den Heimvorteil wahren.

München (dpa) - ALBA Berlin hat den Auftakt in die Finalserie um die deutsche Basketball-Meisterschaft gegen den FC Bayern München verpatzt. Trotz starker Leistung und langer Führung musste sich der Hauptstadtclub am Sonntag mit 70:74 (37:36) beim Titelverteidiger geschlagen geben.

In einem echten Krimi hatten die Münchner am Ende die besseren Nerven, die Berliner beklagten auf dem Parkett mehrere fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen in der Schlussphase und warfen den Ball beim letzten eigenen Angriff unnötig weg. Bester ALBA-Werfer war Aufbauspieler Peyton Siva mit 14 Punkten, bei den Bayern legte der Ex-Berliner Nihad Djedovic 18 Zähler auf. Wer zuerst drei Spiele gewinnt, ist Meister. Spiel zwei findet am Mittwoch (20.30 Uhr) in der Hauptstadt statt.